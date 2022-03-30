Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi ?

Doç. Dr. Özçelik, gelgit etkilerinin güneş ve ayın konumuna göre değiştiğini söyledi:

“Deniz seviyesindeki değişiklikler gökyüzündeki gezegenler arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklı olarak, rüzgar etkilerine bağlı, açık hava basıncındaki etkilere bağlı olarak, depremler sonucu tsunami etkilerine bağlı olarak değişmekte. Bu etkilerin en büyüğü gelgit etkileri. Özellikle güneşin ve ayın konumuna bağlı olarak gelgit etkilerini çeşitli coğrafyalarda görebilmekteyiz. Genel olarak günde bir defa veya iki defa bunun karışımı şeklinde konuma bağlı olarak gelgit etkisi söz konusu olmakta.Etkinin en fazla olduğu durumlara süper gelgit diyoruz. Özellikle Dolunay ve ilk Ay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu, deniz kenarlarında büyük karasal alanların ortaya çıktığını örüyoruz."