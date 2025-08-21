Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA / İHA
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş alana yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa
Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karada, 7 helikopterve 6uçak ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
