Muğla'da orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan nefes kesen müdahalesi faciayı önledi!
Muğla'nın Fethiye ilçesi Dikilitaş mevkiinde çıkan orman yangını, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların dikkati ve ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile alevlere havadan ve karadan anında müdahale etti.
Korkutan yangın, saat 15.30 sıralarında Dikilitaş mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden yükselen duman ve alevleri fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için hızla olay yerine sevk edildi.
Alevlerin ormanın içlerine doğru büyümesini engellemek için adeta zamanla yarışan ekipler; 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ile karadan operasyon başlattı. Çalışmalara yangın söndürme helikopterinin peş peşe yaptığı sortilerle havadan da destek vermesi, alevlerin direncini kırdı.
Havadan ve karadan yürütülen bu koordineli çalışmalar kısa sürede sonuç verdi ve yangın olası bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı. Bölgedeki ekiplerin her ihtimale karşı soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.