Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Milas'ın Gürçamlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
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Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 12.30'da başlayan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.
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