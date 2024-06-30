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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Muğla'da orman yangını - Resim: 1

Milas'ın Gürçamlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

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Muğla'da orman yangını - Resim: 2

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

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Muğla'da orman yangını - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Muğla'da orman yangını - Resim: 4

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına, 6 uçak, 7 helikopter ile havadan, 34 araç ve 175 personel ile karadan müdahale edildi. Saat 12.30'da başlayan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. 

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