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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kısmen kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA
Muğla'da orman yangını - Resim: 1

Köyceğiz-Ortaca Karayolu, Kocabel Mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman ve Büyükşehir ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı. 

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Muğla'da orman yangını - Resim: 2

Karayolu kenarında başlayan yangın sonrası arazöz ve itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için Ortaca gidişi ulaşım tek şerit trafiğe kapatıldı.

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Muğla'da orman yangını - Resim: 3

Havadan ve karadan sürdürülen müdahale sonrası ormanlık yangın kısmen kontrol altına alındı. 

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Muğla'da orman yangını - Resim: 4

Yanan bölgelerde orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

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