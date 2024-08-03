Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kısmen kontrol altına aldı.
Kaynak: İHA
Köyceğiz-Ortaca Karayolu, Kocabel Mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman ve Büyükşehir ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı.
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Karayolu kenarında başlayan yangın sonrası arazöz ve itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için Ortaca gidişi ulaşım tek şerit trafiğe kapatıldı.
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Havadan ve karadan sürdürülen müdahale sonrası ormanlık yangın kısmen kontrol altına alındı.
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Yanan bölgelerde orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.
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