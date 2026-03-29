Muğla'da sel felaketi: Sulara kapılan otomobilde can verdi
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle sel sularına kapılan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak yağış faciayı beraberinde getirdi. Saat 18.00 sıralarında Yaka Mahallesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenen otomobilde bulunan Bülent Ş.(46) ve Ayhan D. (52) dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağının debisinin yüksek olması ve aracın ters dönmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Ekipler, yoğun çabaların ardından otomobili vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Araç içerisindeki vatandaşlara ulaşıldığında ise acı tablo ortaya çıktı. 52 yaşındaki Ayhan D., ekipler tarafından sağ olarak kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 46 yaşındaki Bülent Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Ş.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.