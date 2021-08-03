Muğla'nın cennet koyunu ''Deli Mehmet'' yaktı: Plaj ve tesisler kapatıldı
Muğla'da alevlere teslim olan Çökertme Koyu'nda ''Deli Mehmet'' rüzgarının etkisiyle yangının büyüdüğü belirtiliyor. Yangın nedeniyle bölgedeki tüm turizm tesisleri ve plajlar kapatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Ören Mahallesi'nden yaklaşık 20 km uzaklıktaki Bozcalı ile Çökertme Koyu arasında çıkan yangının büyümesinin sebebi olarak denizden esen meltemin yerini nereden estiği belli olmayan Deli Mehmet rüzgarının alması gösteriliyor.
3 UYGULAMA NOKTASI OLUŞTURULDU
Her yönden esen Deli Mehmet rüzgârının yangını karıştırması nedeniyle bütün koy alevlerle kaplandı. Milliyet'in haberine göre Çökertme Koyu'nda 3 uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri ise, sadece söndürme amaçlı araçlar ve su tankerlerinin bölgeye geçişine izin veriyor.
TÜM TESİS VE PLAJLAR KAPATILDI
Kıyı şeridindeki tüm turizm tesisleri ve plajlar ise kapatıldı. Plaj işletmecisi Aykut Güney, 10 Ağustos'a kadar büyük işletmelerin randevularını iptal ettiğini söyledi.