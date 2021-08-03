Muğla'nın cennet koyunu ''Deli Mehmet'' yaktı: Plaj ve tesisler kapatıldı

TÜM TESİS VE PLAJLAR KAPATILDI

Kıyı şeridindeki tüm turizm tesisleri ve plajlar ise kapatıldı. Plaj işletmecisi Aykut Güney, 10 Ağustos'a kadar büyük işletmelerin randevularını iptal ettiğini söyledi.