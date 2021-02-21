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  3. 21 Şubat 2021 15:44

Muhammed Emin Saraç son yolcuğuna uğurlandı

Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne taşındı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Muhammed Emin Saraç son yolcuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

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Muhammed Emin Saraç son yolcuğuna uğurlandı

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

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Muhammed Emin Saraç son yolcuğuna uğurlandı

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi. Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

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Muhammed Emin Saraç son yolcuğuna uğurlandı

CENAZE TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI
Muhammed Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.   Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:  

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