Muharrem İnce, Anıtkabir'e ziyaret etti

Yalova'da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra resmi olarak seçim kampanyasını başlatan Muharrem İnce, beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu.