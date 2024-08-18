Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi muhtarının kavgaya karışıp, tutuklanması sonrası kaymakamlık tarafından yerine bir memur görevlendirildi.
Olay, 11 Ağustos'ta Mazıdağı ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar M.Y. ve beraberindekiler ile mahallede oturan A.A. (45) arasında su sondaj kuyusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.A., müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Gözaltına alınan muhtar M.Y., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bunun üzerine Mazıdağı Kaymakamlığı, yakın zamanda yapılacak seçime kadar M.Y.'ın yerine kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünden bir memur görevlendirdi. Öte yandan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)
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