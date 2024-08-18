Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı

Gözaltına alınan muhtar M.Y., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bunun üzerine Mazıdağı Kaymakamlığı, yakın zamanda yapılacak seçime kadar M.Y.'ın yerine kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünden bir memur görevlendirdi. Öte yandan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)