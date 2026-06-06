Muhtardan definecilere hava sperasyonu: Defineciler muhtarın dronuna yakalandı1
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde kaçak define kazısı yapmak isteyen şahıslar, köy muhtarı Şevki Ün'ün dronlu takibine yakalandı. Uyarıları dikkate almayan ve ellerinde kazmalarla arazide dolaşan şüpheliler, tepelerinde dronu görünce önce ağaçlık alana saklandı, ardından araçlarıyla bölgeden kaçtı.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyü, kaçak kazı yapmak isteyen defineciler ile köy muhtarının ilginç "havadan takibine" sahne oldu. Köy sınırları içerisinde ellerinde kazma ve çapalarla şüpheli hareketler sergileyen bir grup, muhtar Şevki Ün'ün akıllıca hamlesi sayesinde çocuğuyla birlikte uçurduğu dron kamerasına anbean yakalandı. Havadan saniye saniye kaydedildiklerini fark eden şüpheliler, panikle araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Olay, Başiğdir köyü kırsalında meydana geldi. Arazide dolaşan tanımadığı kişilerin durumundan şüphelenen köy muhtarı Şevki Ün, şahısların yanına giderek bölgeyi terk etmeleri konusunda sözlü uyarıda bulundu. Ancak grubun uyarıları dikkate almayıp arazideki arayışlarına devam etmesi üzerine muhtar Ün, olayı farklı bir boyuta taşıdı. Yanındaki çocuğuyla birlikte kişisel dronunu havalandıran Ün, kaçak kazı şüphelilerini gökyüzünden izlemeye başladı.
Muhtarın dron kamerasına yansıyan yüksek çözünürlüklü görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki çapa ve kazmalarla arazinin farklı noktalarında keşif yaptıkları net bir şekilde ortaya kondu. Arama faaliyetleri sırasında tepelerinde vızıldayan dronu fark eden defineciler büyük bir paniğe kapıldı. Görüntülenmemek ve kimliklerini gizlemek için önce aceleyle çevredeki ağaçların altına saklanmaya çalışan şahıslar, bu çabalarında başarılı olamayınca kazı aletlerini toplayarak araçlarıyla bölgeden kaçtı.
Köyünü kaçak kazıcılara karşı teknolojik imkanlarla savunan muhtar Şevki Ün, şahısların bölgeden uzaklaşmasının ardından elindeki net dron görüntüleriyle birlikte durumu derhal kolluk kuvvetlerine bildirdi. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, görüntülere yansıyan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.