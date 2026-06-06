Muhtardan definecilere hava sperasyonu: Defineciler muhtarın dronuna yakalandı1

Muhtarın dron kamerasına yansıyan yüksek çözünürlüklü görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki çapa ve kazmalarla arazinin farklı noktalarında keşif yaptıkları net bir şekilde ortaya kondu. Arama faaliyetleri sırasında tepelerinde vızıldayan dronu fark eden defineciler büyük bir paniğe kapıldı. Görüntülenmemek ve kimliklerini gizlemek için önce aceleyle çevredeki ağaçların altına saklanmaya çalışan şahıslar, bu çabalarında başarılı olamayınca kazı aletlerini toplayarak araçlarıyla bölgeden kaçtı.