''Muhteşem 8'li''nin nefes kesen atış eğitimi

Meslektaşlarına silahı hızlı ve etkili kullanma becerisi kazandırmak,

tam isabetli atış yapmalarını sağlamak için yoğun çaba harcayan ekip, Polis

Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelgeye göre beylik tabancaları ve

uzun namlulu silahlarla teknik ve taktik atış eğitimleri veriyor.