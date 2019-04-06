''Muhteşem 8'li''nin nefes kesen atış eğitimi
Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor.
Poligonda, meslektaşlarının Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat
verdiği, attığını vuran macera filmi karakteri "Lara Croft" adıyla hitap ettiği
başpolis Nisa Aydın gözetiminde, "Muhteşem 8'li" olarak da bilinen 8 kişilik özel
ekip görev yapıyor. Atış ustası polisleri, 7 polis asiste ediyor.
Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürü Suat Esin sorumluluğunda, polis
memurları Nisa Aydın, Özen Okumuş, Osman Demirtaşlar, Şahin Doğru, Hüseyin
Dereli, Ekrem Çayır, Ali Yıldırım ve Mehmet Çiçek'ten oluşan ekip, taktik
geliştiriyor, çevik ve dinamik kalabilmek için nitelikli besleniyor, ileri
düzeyde spor yapıyor.
Meslektaşlarına silahı hızlı ve etkili kullanma becerisi kazandırmak,
tam isabetli atış yapmalarını sağlamak için yoğun çaba harcayan ekip, Polis
Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelgeye göre beylik tabancaları ve
uzun namlulu silahlarla teknik ve taktik atış eğitimleri veriyor.