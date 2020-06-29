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  3. 29 Haziran 2020 11:55

Muhteşem güzelliği görmek için buraya geliyorlar!

Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla başlatılan 'Lavanta Deresi Projesi' kapsamında göl kıyısına dikilen lavanta çiçeklerinin mor rengi ve göl suyunun mavi rengi ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Muhteşem güzelliği görmek için buraya geliyorlar!

Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla başlatılan 'Lavanta Deresi Projesi' kapsamında göl kıyısına dikilen lavanta çiçeklerinin mor rengi ve göl suyunun mavi rengi ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

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Muhteşem güzelliği görmek için buraya geliyorlar!

Pek çok ziyaretçi de göl kıyısındaki bu manzarayı görebilmek için bölgeye gelmeye başladı. Normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçiler lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni de görme fırsatı buldu.

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Muhteşem güzelliği görmek için buraya geliyorlar!

Lisinia Doğa Projesi Sorumlusu Öztürk Sarıca, pandemi dolayısıyla geçen yılki yoğunluk olmasa da normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerin Lisinia Proje Alanı'na gelmeye başladığını söyledi.

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Muhteşem güzelliği görmek için buraya geliyorlar!

Sarıca, "Bizimle anlaşması olan tur otobüsleri merkezimize ziyaretçileri getirmeye başladı.

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