Muhteşem güzelliği görmek için buraya geliyorlar!

Pek çok ziyaretçi de göl kıyısındaki bu manzarayı görebilmek için bölgeye gelmeye başladı. Normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçiler lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni de görme fırsatı buldu.