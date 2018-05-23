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EKONOMİ BAKANI'NDAN DÖVİZ AÇIKLAMASI
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  3. 23 Mayıs 2018 13:20

40 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda bulunan, yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları ve virajları, yapımı devam eden 2 tünelin tamamlanmasının ardından 5 dakikada geçilebilecek.

40 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.

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40 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek


Yüksek turizm potansiyeli nedeniyle özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, sürücüler için en sıkıntılı ulaşım noktaları arasında yer alıyor.


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40 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek



Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında yer alan lojistik karayolu altyapısını oluşturan yolun konforlu şekilde tamamlanmasıyla Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak.

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40 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek, bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

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