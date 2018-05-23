40 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda bulunan, yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları ve virajları, yapımı devam eden 2 tünelin tamamlanmasının ardından 5 dakikada geçilebilecek.
AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.
Yüksek turizm potansiyeli nedeniyle özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, sürücüler için en sıkıntılı ulaşım noktaları arasında yer alıyor.
Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında yer alan lojistik karayolu altyapısını oluşturan yolun konforlu şekilde tamamlanmasıyla Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak.