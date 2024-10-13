Müjdeyi Prof. Dr. Orhan Şen verdi: Sıcaklıklar çok hızlı düşecek, kar geliyor
Prof. Dr. Orhan Şen bu yıl kış aylarının çok sert geçeceğini belirterek La Lina kışı nedeniyle kar yağışı beklentisini öne çekti. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceğini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen "Kışlıkları hazırlayın, kar geliyor" dedi.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün La Nina kışının bu yıl etkili olacağını açıklamasının ardından Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kar yağışı için tarih vererek önemli uyarılarda bulundu.
Yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta düşeceğini belirten Şen, "Önümüzdeki hafta 2. yarısından itibaren kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın, çünkü perşembeden itibaren sonbahar havası kışa dönecek." dedi.
Ayrıca Anadolu'nun dağlık bölgelerine kar yağışının da beklendiğini ifade ederek, "Sıcaklık yağışla birlikte 10 derece birden düşecek." açıklamasında bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bu kışın La Nina etkisi altında geçeceğini belirtmişti. Sert kış koşullarıyla bilinen La Nina'nın, 2024 Ekim ile 2025 Şubat ayları arasında etkili olma olasılığının yüzde 60 olduğu açıklandı.