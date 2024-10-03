Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı

KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da. İnsanı sürekli eğitimden geçirmeniz lazım. İnsansız hava uçağı öyle değil. Satrançta dünyanın en iyi oyuncusunu bilgisayar 20 sene önce yendi. O adamı 40 yılda yetiştirdiniz, o makine bir defa yapıldı. Düşünün ki Kasparov'u yetiştirmek 40 yıl sürüyorsa, o yazılım saniyeler sürüyor. Yazılıma öğrettiğiniz zaman bir sürü pilotunuz oluyor.