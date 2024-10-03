Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
TEKNOFEST kapsamında Adana'da bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında KIZILELMA'nın seri üretime geçeceğini açıkladı. 2026 yılında 10 adet üretileceğini ilerleyen dönemde sayının artacağını belirtti.
Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da canlı yayında soruları yanıtlayan Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretime başlayacağını açıkladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah KIZILELMA daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde'' dedi.
KIZILELMA'nın tüm bileşenlerinin Türkiye'de üretildiğini belirten Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:
KIZILELMA'nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak KIZILELMA'da. İnsanı sürekli eğitimden geçirmeniz lazım. İnsansız hava uçağı öyle değil. Satrançta dünyanın en iyi oyuncusunu bilgisayar 20 sene önce yendi. O adamı 40 yılda yetiştirdiniz, o makine bir defa yapıldı. Düşünün ki Kasparov'u yetiştirmek 40 yıl sürüyorsa, o yazılım saniyeler sürüyor. Yazılıma öğrettiğiniz zaman bir sürü pilotunuz oluyor.