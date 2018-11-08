Mülakat odalarında PKK'lı avı, sayı 3 bini geçti

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında kıskıvrak yakalanan PKK’lı teröristlerin, Almanya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçmaya çalıştıkları ifade edildi. Sadece son 1 ay içerisinde PKK sorumlularından 3 terörist, mülakat odalarında yapılan sorgu sonrası yakalanarak gözaltına alındı.