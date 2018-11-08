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  3. 08 Kasım 2018 18:41

Mülakat odalarında PKK'lı avı, sayı 3 bini geçti

Mülakat odalarında PKK'lı avı, sayı 3 bini geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2014'te terör örgütü DEAŞ’a uluslararası katılımı engellemek için Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Büyük İstanbul Otogarı'nda kurulan "Mülakat" odaları, teröristleri yakalamaya devam ediyor.

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Mülakat odalarında PKK'lı avı, sayı 3 bini geçti

2017 ve 2018 yılları arasında 3 binin üzerinde şüpheli mülakat odalarında çapraz sorguya alınırken, son yıllarda özellikle PKK/PYD'li teröristlerin sayısında artış olduğu öğrenildi.

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Mülakat odalarında PKK'lı avı, sayı 3 bini geçti

VRUPA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yurt dışından Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı sayısında azalma görülürken, yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lıların oranı yükseldi.

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Mülakat odalarında PKK'lı avı, sayı 3 bini geçti

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında kıskıvrak yakalanan PKK’lı teröristlerin, Almanya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçmaya çalıştıkları ifade edildi. Sadece son 1 ay içerisinde PKK sorumlularından 3 terörist, mülakat odalarında yapılan sorgu sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

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