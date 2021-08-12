Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi

GEÇEN YIL 108 BİN GÖÇMEN ENGELLENDİ

Bu yıl geçen seneden daha fazla göç baskısı altında olmadıklarını da belirten Vali Bilmez, "Bu sene toplumumuzdaki hassasiyetten dolayı çok daha gündeme gelmekte. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmen sınır hattında engellenmiştir veya geri gitme uygulanmıştır. Bu yıl 904 tane organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı tutuklanmıştır. Geçen yıl, yıl boyunca toplam yakalanan organizatör sayısı 600 civarında. Bu sene daha yıl dolmadan 904 organizatör yakalandı. Bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması tutuklamalarda elimizi rahatlattı. Tutuklamalar açısından olumlu bir gelişme oldu. Ama hala insan kaçakçılığı yapanlara verilen cezalar yeterince caydırıcı değil. Onun için bunların daha caydırıcı hale gelmesi lazım" diye konuştu.