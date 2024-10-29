Mumları, fenerleri hazırlayın: İstanbul'da 21 ilçede elektrikler kesilecek
BEDAŞ'tan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 21 ilçesinde 30 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak. İşte elektrik kesintisi programı...
Kaynak: Haber3.com
İstanbul için elektrik kesintisi programı açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan listeye göre, 30 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Listede Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Güngören, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Zeytinburnu yer alıyor.
İşte 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi programı:
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