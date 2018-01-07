Münir Özkul'a veda
İşte son yolculuğuna uğurlanan Münir Özkul'un cenazesinden görüntüler...
İstanbul'da 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Özkul'un naaşı Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi. Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı ve Yeşilçam'ın ulu çınarlarından biri olan Münir Özkul hayatını kaybetmişti. 93 yaşında hayatını kaybeden Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.
CENAZE NAMAZINA BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILDI
Münir Özkul'un Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve bazı milletvekilleri de katıldı.