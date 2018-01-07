Münir Özkul'a veda

MÜNİR ÖZKUL'A SON GÖREV



Münir Özkul'u ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Şener Şen, İlyas Salman, Nuri Alço, Behzat Uygur ve Süha Uygur başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.





