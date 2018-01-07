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  3. 07 Ocak 2018 16:25

Münir Özkul'a veda

İşte son yolculuğuna uğurlanan Münir Özkul'un cenazesinden görüntüler...

Münir Özkul'a veda

İstanbul'da 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Özkul'un naaşı Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi. Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

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Münir Özkul'a veda

Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı ve Yeşilçam'ın ulu çınarlarından biri olan Münir Özkul hayatını kaybetmişti. 93 yaşında hayatını kaybeden Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

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Münir Özkul'a veda

CENAZE NAMAZINA BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILDI

Münir Özkul'un Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve bazı milletvekilleri de katıldı.

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Münir Özkul'a veda

MÜNİR ÖZKUL'A SON GÖREV

Münir Özkul'u ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Şener Şen, İlyas Salman, Nuri Alço, Behzat Uygur ve Süha Uygur başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.


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