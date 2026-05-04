Munzur Çayı taştı; kara yolu trafiğe kapandı
Tunceli’de günlerdir etkili olan sağanak yağışlar Munzur Çayı’nın taşmasına neden oldu. Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı bölümlerinde asfalt çökerken, yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Tunceli’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından bölgede günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar, Munzur Çayı’nın debisini yükselterek taşkına yol açtı.
Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Laç Deresi ve Venk Köprüsü mevkileri başta olmak üzere bazı kesimlerinde ciddi tahribat oluştu.
Sel sularının etkisiyle kara yolunun bazı noktalarında asfaltın çöktüğü, taş ve toprak yığınlarının yolu tamamen kapattığı görüldü. Ovacık ilçesindeki Yaygünü köyü ile ilçe merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan asma köprünün de taşkından zarar gördüğü bildirildi.
Ulaşıma kapatılan yolda ekipler, temizleme ve onarım çalışması başlattı. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulunurken, taşkın riskinin sürdüğü belirtilerek vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları istendi. Yoldaki hasar ise dronla görüntülendi. (DHA)