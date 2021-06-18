Müritlerin çifti vahşice öldürdüğü ev 1,9 milyon dolara satıldı
ABD’li ünlü seri katil Charles Manson’un müritlerin tarafından 1969 yılında LaBianca ailesinin vahşice öldürüldüğü ev 1 milyon 875 bin dolara satıldı.
Charles Manson'ın muritlerinin, yaklaşık 50 yıl önce Bianca ailesini öldürdüğü ev alıcı buldu. Yaklaşık sekiz ay piyasada kalan ev, indirimli fiyatla 1 milyon 875 dolara satıldı.
Paranormal bir araştırmacı ve oyuncu olan Zak Bagans, 154 metrekarelik evi 2019'da 1,89 milyon dolara satın almıştı ve ertesi yıl 2,.2 milyon dolardan satışa çıkarmıştı. ABD’li yayıncı TMZ'ye göre ise evin yeni sahibi, dikkat çekmek istemeyen ve gözlerden uzak kalmayan isteyen birisi.
Bununla birlikte, Bagans, evde bir proje çekmeyi umduğunu ancak LaBianca ailesine saygı duyduğu için bu fikri terk ettiğini söyledi.
TATE-LABİANCA CİNAYETLERİ
Diğer taraftan, Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Charles Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.