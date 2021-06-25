Müsilaj insan sağlığına zararlı mı? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için oluşturulan bilim kurulu göreve başladı. Kurul üyelerinden Prof. Salihoğlu, ''Deniz salyası insan sağlığına zararlı mı?'' sorusunu yanıtladı.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve müsilaj (deniz salyası) için oluşturulan bilim kurulunda görevli Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi ve salya oluşumlarıyla ilgili Bilim-2 Gemisi'nden gelen verilere ilişkin çalışmalarını anlattı.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi'nde müsilaja ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Bilim-2 Gemisi'nden gelen verileri analiz eden Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi'ndeki tek sorunun müsilaj olmadığını söyledi.
Salihoğlu, burada uzun süreden beri kirlilikten ötürü oksijensizleşme olduğunu, bunun ve müsilajın, azot ve fosfat birikiminden kaynakladığını ifade etti.
Marmara'da bütün yüzeyin haritalandırılmasını yaptıklarını anlatan Salihoğlu, "Bölgede hem müsilajı haritalandırdık hem de oksijen seviyelerine ve hidrojen sülfüre baktık. Son sonuçlarımıza göre hidrojen sülfürde ciddi bir risk olmadığını gördük" dedi.
Müsilajın ilk 30 metrede yoğunluğunun devam ettiğini söyleyen Salihoğlu, şunları söyledi:
"Hangi bölgelerde daha fazla var, hangi bölgelerde oksijen azalmış bunlara bakıyoruz. Gemimiz (Bilim-2) Karadeniz'e de çıktı. Karadeniz'de hidrojen sülfür, mevsim normallerine göre biraz daha yüzeye yaklaşmış. Karadeniz'e de dikkat etmemiz gerekiyor. Müsilajdan ötürü değil ama genel durum olarak bütün denizlerimizde kirliliği azaltmamız gerekiyor çünkü iklim etkisi şu anda mevcut. Marmara'da bunu görüyoruz."