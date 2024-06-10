  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi

Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi

İstanbul Boğazı köpüklerle doldu, Avcılar sahillerinde ise müsilaj görülmeye başlandı.

Kaynak: İHA
Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi - Resim: 1
1 / 10
Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi - Resim: 2

Marmara Denizi'nde 2020 yıllarında en üst seviyede görülen müsilaj Türkiye'nin gündeminde yer almış önlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı. 

2 / 10
Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi - Resim: 3

Uzmanlara göre deniz kirliliği, havaların ısınması gibi nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz hayatını olumsuz etkiliyor.

3 / 10
Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi - Resim: 4

Balıkların ölmesine sebep oluyor. İnsan sağlığına da etkiliyor. Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor.

4 / 10