Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi
İstanbul Boğazı köpüklerle doldu, Avcılar sahillerinde ise müsilaj görülmeye başlandı.
Kaynak: İHA
1 / 10
Marmara Denizi'nde 2020 yıllarında en üst seviyede görülen müsilaj Türkiye'nin gündeminde yer almış önlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı.
2 / 10
Uzmanlara göre deniz kirliliği, havaların ısınması gibi nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz hayatını olumsuz etkiliyor.
3 / 10
Balıkların ölmesine sebep oluyor. İnsan sağlığına da etkiliyor. Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor.
4 / 10