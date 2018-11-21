Müslüm Gürses'in hayatıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

KÜFÜR ETMEMİŞ



Ancak görgü tanıkları, Emine Demirdöver'in Mehmet Akbaş'ın yanına gelip, ağlayan oğlunu alıp, götürmek istediğini, bu sırada sanığın bıçağı çekip, kadını sırtından bıçakladığını iddia etti. Tanık olarak dinlenen Ahmet Akbaş da ağabeyine jilet almak için gittiği bakkaldan dönerken karşılaştığı babasının kendisini götürmek istediğini, kendisinin ise bunu istemediğini söyledi. Ahmet Akbaş, bu sırada gelen annesinin kendisini alıp götürürken babasının onu bıçakladığını, ancak iddia edildiği gibi annesi ile babası arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını anlattı.