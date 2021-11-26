Müslüme’nin dedesi, babası çıkmıştı! Mide bulandıran bir iddia daha
Türkiye kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'yi konuşurken ortaya çıkan gerçekler duyanların kanını dondurdu. Tutuklanan dede H. Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu DNA testiyle ortaya çıktı. 14 yaşındaki ablasının babasının da H. Yağal'ın olduğu iddia edildi.
Müslüme Yağal Mersin Gürpınar'da kaybolduktan 10 gün sonra evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu.
1 / 11
Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede H. Yağal tutuklanmıştı. DNA sonucuna göre dede H. Yağal baba çıktı. Ancak skandallar zinciri bununla kalmadı.
2 / 11
Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
3 / 11
Olayla ilgili tutuklanan dede H. Yağal'ın gelini S. Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı.
4 / 11