Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

3 GECE JANDARMADA İFADE VERDİLER

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal’ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme’nin cenazesine katılamadı.