Muş'ta çekirge paniği büyüyor
Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Şehrin ovasına doğru ilerlemeye başlayan çekirgelerin bu bölgeyi istila ettikleri bildirildi.
Muş’un Üçevler bölgesi ve Çavuştepe mevkiinde görülen çekirgeler, çiftçiyi endişelendiriyor. Ziyaret Köyü Muhtarı Hüseyin Sevinç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kendilerine verdiği eğitim sonucu çekirge yuvalarına müdahale yaptıklarını söyledi. Sevinç, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gereken müdahaleyi yaptı.
Muş'un Üçevler bölgesi ve Çavuştepe mevkiinde görülen çekirgeler, çiftçiyi endişelendiriyor. Ziyaret Köyü Muhtarı Hüseyin Sevinç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün kendilerine verdiği eğitim sonucu çekirge yuvalarına müdahale yaptıklarını söyledi.
Muş'un Üçevler bölgesi ve Çavuştepe mevkiinde görülen çekirgeler, çiftçiyi endişelendiriyor. Ziyaret Köyü Muhtarı Hüseyin Sevinç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün kendilerine verdiği eğitim sonucu çekirge yuvalarına müdahale yaptıklarını söyledi.
"ZARARA RASTLAMADIK"
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise, “Büyük çapta tarımsal ekilişler yapılmaktadır. Şu anda bulunduğumuz sahada Muş Ovası’nda yıllar itibariyle gözlemlerimize göre en çok çekirge beklediğimiz bölgedir. Şu anda teknik elemanlarımızla yaptığımız incelemede herhangi bir çekirge zararına rastlamadık” ifadelerini kullandı.