Muş'ta çekirge paniği büyüyor

"ZARARA RASTLAMADIK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise, “Büyük çapta tarımsal ekilişler yapılmaktadır. Şu anda bulunduğumuz sahada Muş Ovası’nda yıllar itibariyle gözlemlerimize göre en çok çekirge beklediğimiz bölgedir. Şu anda teknik elemanlarımızla yaptığımız incelemede herhangi bir çekirge zararına rastlamadık” ifadelerini kullandı.