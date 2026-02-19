Muş'ta okulun çatısı uçtu; eğitime 2 gün ara verildi
Muş'ta etkili olan şiddetli fırtına, okulun çatısını uçurdu. Öğrencilerin okulda olmaması büyük bir faciayı önlerken, güvenlik gerekçesiyle eğitime iki gün ara verildi.
Muş'ta dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına, Saray Mahallesi'nde korku dolu anlara neden oldu. Bölgedeki Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu’nun çatısı, rüzgarın gücüne dayanamayarak parçalandı. Çatıdan kopan sac ve tahta parçaları okul bahçesine savrulurken, olayın ders saatleri dışında yaşanması olası bir can kaybını önledi.
Eğitime ara verildi
Fırtınanın ardından okula gelen teknik ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, bahçeye savrulan parçalar ve çatıda devam eden risk nedeniyle okulda eğitime 2 gün süreyle ara verilmesine karar verdi. Okulun güvenlik kordonuna alınmasının ardından onarım işlemleri için düğmeye basıldı.
Okul bahçesinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Altay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çok şükür ki o saatte eğitim öğretim faaliyeti yoktu. Öğrencilerimizi önceden evlerine göndermiştik, hiçbir canımıza zarar gelmedi. Olayı öğrenir öğrenmez teknik ekiplerimizle intikal ettik. Gezici onarım ekibimiz çalışmalarına başladı."
Çatının hem tadilatı hem de daha güvenli hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Altay, okulun 3-4 gün içerisinde tamamen hazır hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi. Muşlu vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Altay, öğrencilerin en kısa sürede sıralarına döneceğini müjdeledi.