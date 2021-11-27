Muş'ta şaşırtan görüntü... Sular çekilince ortaya çıktı

Bekir Güler adlı vatandaş, ilkbahardan bu yana köylerinde pek yağış olmadığını söyledi. Su altında kalan Gülçimen köyü ve Erentepe beldesini birbirine bağlayan eski köprü, yol ve evlerin açığa çıktığını belirten Güler, "Bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle Alparslan-1 Baraj suyunun çekilmiş olması sonucu başta eski mezarlıklar olmak üzere suyun altında kalan birçok yapı gün yüzüne çıkmış. Yaklaşık 7 aydır bölgede yağmur yağmadı. Daha önce burada ekonomimize katkı sağlamak amacıyla her gün balık tutuyorduk ama sular büyük ölçüde çekildiği için kayıklarımız karaya oturmuş durumda" dedi.