Muş'ta yılan istilası: Tuvaletten çıkan 3 metrelik yılanlar aileyi uykusuz bıraktı
Muş'un Hasköy ilçesinde bir ailenin evi, boyları 3 metreyi bulan yılanların istilasına uğradı. Gider borularından ve açık kapılardan evin içine kadar giren yılanlar nedeniyle aile geceleri uyuyamazken, mahalle halkı yetkililerden acil yardım bekliyor.
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir aile, son günlerde filmleri aratmayan bir korku filminin tam ortasında yaşam mücadelesi veriyor.
Ailenin yaşadığı müstakil ev, nereden geldikleri tam olarak anlaşılamayan devasa boyutlardaki yılanların istilasına uğradı. Boyları zaman zaman 3 metreyi bulan bu tehlikeli sürüngenler, hane halkına geceleri adeta kabusu yaşatıyor.
Uzun süredir yılanlarla kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalışan ev sakinlerinin iddialarına göre, tehlike hem içeriden hem dışarıdan geliyor. Yılanlar bazen evin dış kapısının açık unutulmasıyla içeri süzülürken, bazen de doğrudan banyo ve tuvalet giderlerinden (kanalizasyon bağlantılarından) evin içine kadar ulaşıyor.
Bazı günler evin içinden iki farklı yılan çıkardıklarını belirten çaresiz aile, özellikle evdeki küçük çocukların can güvenliğinden büyük endişe duyduklarını ve nöbet tutmaktan geceleri gözlerine uyku girmediğini dile getirdi.