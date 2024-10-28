Muş'ta yolcu treni kazası: Ölü ve yaralılar var
Muş'ta yolcu treninin beton pompası kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada makinist kabininde görevli 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Kaynak: DHA
Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, öğle saatlerinde Muş’un Bağlar Mahallesi yakınlarında rayın kenarındaki su arkına beton döken pompa aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ileride durdu.
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Kazada makinist kabininde görevli Ali A. hayatını kaybetti, Muhammed D.ve Salahattin Ü. ise yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Trenin kaldırılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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