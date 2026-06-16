''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı

Daha önce de vücut geliştirme alanındaki dereceleriyle bilinen Gündar, uluslararası vücut geliştirme camiasının prestijli etkinliklerinden biri olan ve farklı ülkelerden birçok elit sporcunun katıldığı Gürcistan merkezli "Georgia NPC" (National Physique Committee) şampiyonasında podyuma çıktı. Zorlu rakipleri geride bırakan eski teğmen, jüriden aldığı yüksek puanlarla kategorisinde dünya ikinciliğine ulaşarak Türkiye'yi temsil etti.