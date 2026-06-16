''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı
Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmen Serhat Gündar, Gürcistan'da düzenlenen uluslararası Georgia NPC vücut geliştirme yarışmasında ikinci oldu.
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak attıkları sloganlar nedeniyle ordudan ihraç edilen teğmenlerden biri olan Serhat Gündar, sivil hayatında uluslararası bir spor başarısına imza attı.
Daha önce de vücut geliştirme alanındaki dereceleriyle bilinen Gündar, uluslararası vücut geliştirme camiasının prestijli etkinliklerinden biri olan ve farklı ülkelerden birçok elit sporcunun katıldığı Gürcistan merkezli "Georgia NPC" (National Physique Committee) şampiyonasında podyuma çıktı. Zorlu rakipleri geride bırakan eski teğmen, jüriden aldığı yüksek puanlarla kategorisinde dünya ikinciliğine ulaşarak Türkiye'yi temsil etti.
Gündar'ın bu madalyası tesadüf değil; kendisi daha önce de uluslararası vücut geliştirme podyumlarında elde ettiği önemli derecelerle adından söz ettirmişti.
Uluslararası yarışmada aldığı ikincilik sonrası Cumhuriyet gazetesine özel bir röportaj veren Gündar, yaşadığı sürece dair net ifadeler kullandı. Gündar, TSK'dan ayrılış sürecini özetlerken, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz dediğim için ordudan ihraç edildim" diyerek duruşunu bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.