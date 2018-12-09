Mustafa Sarıgül Şişli'de çalmadık kapı bırakmadı

CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, pazar gününü yine Şişlilerle geçirdi. Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa mahallesi esnafını ziyaret eden Sarıgül esnafa hayırlı işler diledi.