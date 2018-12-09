  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Aralık 2018 22:02

Mustafa Sarıgül Şişli'de çalmadık kapı bırakmadı

CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, pazar gününü yine Şişlilerle geçirdi.

Mustafa Sarıgül Şişli'de çalmadık kapı bırakmadı

CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, pazar gününü yine Şişlilerle geçirdi. Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa mahallesi esnafını ziyaret eden Sarıgül esnafa hayırlı işler diledi.

1/ 6
Mustafa Sarıgül Şişli'de çalmadık kapı bırakmadı

Sarıgül Mahmut Şevket Paşa mahallesinde bulunan Erzincan İliç Büyük Gümüşlü Derneği üyeleriyle buluşup Yeni Şişli için hazırladığı projeleri anlattı.

2/ 6
Mustafa Sarıgül Şişli'de çalmadık kapı bırakmadı

3/ 6
Mustafa Sarıgül Şişli'de çalmadık kapı bırakmadı

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM