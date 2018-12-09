Mustafa Sarıgül Şişli'de çalmadık kapı bırakmadı
CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, pazar gününü yine Şişlilerle geçirdi.
CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül, pazar gününü yine Şişlilerle geçirdi. Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa mahallesi esnafını ziyaret eden Sarıgül esnafa hayırlı işler diledi.
Sarıgül Mahmut Şevket Paşa mahallesinde bulunan Erzincan İliç Büyük Gümüşlü Derneği üyeleriyle buluşup Yeni Şişli için hazırladığı projeleri anlattı.