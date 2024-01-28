Müstakil evde yangın can aldı
Burdur'da sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti, annesi ise komşuları tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Hızır İlyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'taki müstakil evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Eşinden ayrı yaşayan ev sahibi F.E. komşuları tarafından dışarı çıkarılırken, oğlu M.A. evde mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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1 itfaiye erinin de söndürme çalışmaları sırasında elinden yaralandığı yangının soba devrilmesi sonucu çıktığı tespit edildi.
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Yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, A.'nın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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