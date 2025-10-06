  1. Anasayfa
  4. Müşterilerle dolu pastaneye el bombalı saldırı kamerada

Adana’da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılması büyük paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA/DHA
Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye Ö.G. (16) tarafından el bombası atıldı. 

Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. 

Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Ö.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 

