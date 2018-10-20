Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

Saklama kabı



Özellikle ağzı kilitli saklama kapları hayatımızı kurtarıyor ancak bunların içindeki yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtırken şuna dikkat edin: Kare ya da dikdörtgen kapların köşeleri diğer yerlere göre daha fazla enerji çeker, bu da o noktalardaki yiyeceklerin fazla pişmesine neden olur. Yemeği daha dengeli ısıtmak için yuvarlak kap kullanın.

