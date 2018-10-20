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  3. 20 Ekim 2018 15:25

Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

Mutfakta kullandığımız elektrikli aletler, kaplar vb. hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ancak bu alet edevatın bazılarını yanlış kullanıyor ya da maksimum verimi alacak şekilde kullanmıyoruz. İşte birkaç örnek…

Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

Saklama kabı

Özellikle ağzı kilitli saklama kapları hayatımızı kurtarıyor ancak bunların içindeki yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtırken şuna dikkat edin: Kare ya da dikdörtgen kapların köşeleri diğer yerlere göre daha fazla enerji çeker, bu da o noktalardaki yiyeceklerin fazla pişmesine neden olur. Yemeği daha dengeli ısıtmak için yuvarlak kap kullanın.

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Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

Ekmek kızartma makinesi

Ekmeğin türü, kızartma makinesini kaç derece çalıştırmanız gerektiğini belirliyor. Beyaz ekmek, kısa sürede ısınıp kızarır ama çavdar gibi sert ekmekler için daha yüksek sıcaklığa ihtiyacınız var. Öte yandan taze ekmek ile bayat ekmeğin de kızarma sıcaklığı farklıdır. Bayat ekmek için daha düşük sıcaklık yeterlidir.

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Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

Fırın ızgarası

Izgara yaparken fırının kapağını kapalı tuttuğunuzda içeride biriken ısı ve buhar pişirdiğiniz malzemenin çıtır çıtır olmasına engel olur. Kapağı açık bırakmalısınız.

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Mutfakta yaptığımız doğru bilinen yanlışlar

Mutfak robotu

Mutfak robotlarının bıçakları keskin, motorları zayıftır. Çorba ya da smoothie gibi pürüzsüz olmasını istediğiniz sıvılarda mutfak robotunu değil blender'ı kullanmalısınız. Mutfak robotu ceviz ya da sarımsak gibi sert malzemeler daha taneli bir kıvam için uygundur.

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