Müthiş keşif! İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu

Söz konusu aletin yumuşak hayvan postları ve kaldırım taşları işlemek için kullanıldığını varsayılıyor, ancak giysi veya başka bir amaç için olup olmadığı hala bir gizem. Shimelmitz, "Bazı soru işaretleriyle baş başa kaldık. Bölgede, bazıları 3 milyon yıl öncesine tarihlenen daha eski taş aletler bulundu, ancak bunlar genellikle dikey hareketler olan vurma veya çarpma belirtileri gösteriyordu. Yeni keşfedilen alet ise, kaldırım taşı kazıma için kullanılan, yatay bir hareket gerektiren ve bir malzemenin daha hassas bir şekilde kullanılmasına izin veren bilinen ilk araç” açıklamasını yaptı.

