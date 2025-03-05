Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da bundan 9 yıl önce katıldığı ses yarışmasıyla tanınan erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldı.
Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.
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Uzun süre yaşam mücadelesi veren Kaya, yoğun bir tedavi süreci geçirdikten sonra sağlığına kavuşmuştu.
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Mutlu Kaya'dan bugün kötü haber geldi. Instagram hesabından yapılan paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
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Yapılan açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi.
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