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  4. Mutlu Kaya'dan kötü haber: Bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da bundan 9 yıl önce katıldığı ses yarışmasıyla tanınan erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldı.

Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

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Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Uzun süre yaşam mücadelesi veren Kaya, yoğun bir tedavi süreci geçirdikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

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Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

 Mutlu Kaya'dan bugün kötü haber geldi. Instagram hesabından yapılan paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

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Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

Yapılan açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi.

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