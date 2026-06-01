Myanmar'da büyük patlama: En az 55 kişi hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, Çin sınırına yakın Shan eyaletinde yaşanan ölümcül bir patlamayla sarsıldı. Namkham bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen ve nedeni henüz kesinleşmeyen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre en az 55 kişi yaşamını yitirdi, 70'i aşkın vatandaş ise yaralandı.