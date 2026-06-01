Myanmar'da büyük patlama: En az 55 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'ın Çin sınırındaki Shan eyaletinde meydana gelen şiddetli patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı.
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, Çin sınırına yakın Shan eyaletinde yaşanan ölümcül bir patlamayla sarsıldı. Namkham bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen ve nedeni henüz kesinleşmeyen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre en az 55 kişi yaşamını yitirdi, 70'i aşkın vatandaş ise yaralandı.
Enkaz Altında Kalanlar İçin Zamanla Yarış
Patlamanın şiddetiyle bölgede ağır bir yıkım yaşanırken, çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu ve can kaybının artabileceği bildirildi. Yerel arama kurtarma ekiplerinin kısıtlı imkanlarla yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgenin fiili kontrolünü elinde bulunduran Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA) yetkilileri, facianın grubun ekonomik birimlerine ait bir alanda gerçekleştiğini doğruladı ve olayın aydınlatılması için resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerel kaynaklar ise bu korkunç trajedinin, bölgedeki madencilik faaliyetlerinde kullanılan ağır patlayıcıların infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Myanmar'da 2021 yılında gerçekleşen askeri darbenin ardından ülkenin birçok bölgesinde ordu ile etnik silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.