Naci Görür'den Bursa depremi sonrası flaş açıklama: Marmara depremini tetikler mi?
Yer Bilimci Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'ya bağlı Mustafakemalpaşa ilçesinde gün içerisinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir deprem meydana geldi.
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AFAD’ın duyurusuna göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINNDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şunları söyledi:
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“Bursa – Mustafakemalpaşa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı bilgisi alınmıştır. Alanda tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Bursa”
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