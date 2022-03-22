Naci Görür'den Bursa depremi sonrası flaş açıklama: Marmara depremini tetikler mi?

“Bursa – Mustafakemalpaşa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı bilgisi alınmıştır. Alanda tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Bursa”