Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi
Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi.
Çin’in güneydoğusundaki Xiamen kıyılarında, Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen Çin beyaz yunusları görüldü. Yaklaşık 15 yunusun dansı görsel şölen oluşturdu.
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Xiamen Körfezi’nde 60-70 beyaz yunusun yaşadığı biliniyor. Kentin sahil kısmında yaşayanların, ender rastlanan deniz canlılarını balkonlarından bile görebildiği belirtildi.
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Nesli tükenmekte olan beyaz yunuslar, Çin’de devlet koruması altında bulunuyor. Beyaz yunuslar genellikle 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşıyor.
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