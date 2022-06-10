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Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi

Çin’in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi.

Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi - Resim: 1

Çin’in güneydoğusundaki Xiamen kıyılarında, Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen Çin beyaz yunusları görüldü. Yaklaşık 15 yunusun dansı görsel şölen oluşturdu.

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Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi - Resim: 2

Xiamen Körfezi’nde 60-70 beyaz yunusun yaşadığı biliniyor. Kentin sahil kısmında yaşayanların, ender rastlanan deniz canlılarını balkonlarından bile görebildiği belirtildi.

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Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi - Resim: 3

Nesli tükenmekte olan beyaz yunuslar, Çin’de devlet koruması altında bulunuyor. Beyaz yunuslar genellikle 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşıyor.

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Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi - Resim: 4
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