Nagehan Alçı, Mehmet Ceyhan'ı hedef aldı: ''Artık yeter''
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki gösterdi. Alçı, ''Artık yeter Mehmet Ceyhan… Yeter…'' ifadelerini kullandı.
Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak edilirken, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bu konuda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki gösterdi.
Ceyhan'ın Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programındaki açıklamalarını değerlendiren Alçı, "Açık söyleyeyim, izlerken hop oturup, hop kalktım. 'Keşke ben de İstanbul’da olup yayına katılsaymışım' dedim. Konu pandemi ve okullardı" ifadesini kullandı.
Alçı, bu programdaki konukların çocuk enfeksiyonları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, eğitimci Cihat Yaycı, psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ve Toplum Sağlığı- genobilim uzmanı Dr. Tomris Cesuroğlu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:
"Tomris Hanım’ı okullarla ilgili yazılarımda sık sık bu köşede konuk ettim. Türk televizyonlarında daha kimse okulların kapalı olmasına ses çıkarmazken Hollanda’da yaşayan Cesuroğlu Avrupa’nın göbeğinde pandeminin başından beri izlenen eğitim politikalarını yerinde ve birebir takip ediyor, tüm itibarlı uluslararası sağlık otoritelerinin raporlarını okuyor, değerlendiriyor, bıkmadan, usanmadan dünya örneklerini anlatıyor, Türkiye’nin kapalı okul politikasının yanlışlığına dikkat çekiyor, okulların açık kalmasının bir norm kabul edilmesi gerektiğini söylüyordu.