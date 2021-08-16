Nagehan Alçı, Mehmet Ceyhan'ı hedef aldı: ''Artık yeter''

"Tomris Hanım’ı okullarla ilgili yazılarımda sık sık bu köşede konuk ettim. Türk televizyonlarında daha kimse okulların kapalı olmasına ses çıkarmazken Hollanda’da yaşayan Cesuroğlu Avrupa’nın göbeğinde pandeminin başından beri izlenen eğitim politikalarını yerinde ve birebir takip ediyor, tüm itibarlı uluslararası sağlık otoritelerinin raporlarını okuyor, değerlendiriyor, bıkmadan, usanmadan dünya örneklerini anlatıyor, Türkiye’nin kapalı okul politikasının yanlışlığına dikkat çekiyor, okulların açık kalmasının bir norm kabul edilmesi gerektiğini söylüyordu.