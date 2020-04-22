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  3. 22 Nisan 2020 08:50

Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek?

Koronavirüs pandemisi sonrası ekonomik paketler açıklandı. Ücretsiz izne çıkarılanlara sağlanacak destek için araştırmalar sürüyor. Ücretsiz izin maaş desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ne yapacak? Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek? Star yazarı Resul Kurt nakdi ücret desteği ilişkin tüm detayları köşesinde yazdı.

Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek?

Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek? İşte Star yazarı Resul Kurt'un köşesine taşıdığı o yazı...

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Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek?

Ekonomik hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin azaltılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7244 sayılı kanunla üç önemli yenilik hayatımıza girdi.

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Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek?

Bunlardan birincisi işverenlere fesih yasağı getirilmesiydi. Buna göre 17 Nisan tarihinden itibaren üç ay süreyle işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları dışında işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilemeyecek, işten işçi çıkartılamayacak.

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Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek?

İkincisi, fesih yasağı süresince üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenlere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme hakkı getirilmesisidir. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek.

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