Nakdi ücret desteğini kimler alabilecek?

Bunlardan birincisi işverenlere fesih yasağı getirilmesiydi. Buna göre 17 Nisan tarihinden itibaren üç ay süreyle işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları dışında işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilemeyecek, işten işçi çıkartılamayacak.