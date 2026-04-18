  4. Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı

Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık N.B.'nin 17 yıl hapis cezası aldığı karar duruşması günü şoke eden bir olay yaşandı. Adliye çevresinde şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silahlarla yakalanan N.B.'nin oğlu İ.B. gözaltına alındı. İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı - Resim: 1

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada, sanık N.B. önceki gün 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, ‘Kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı.

Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı - Resim: 2

Bu sırada N.B.'nin oğlu İ.B. ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu.

Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı - Resim: 3

Araçta ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.B., çıkarıldığı mahkemede ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı - Resim: 4

Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. (DHA)

