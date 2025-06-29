Narin cinayetinde 1 yıl sonra her şeyi değiştirecek görüntüler ve rapor ortaya çıktı
Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken, cansız bedeni dere yatağına gizlenmiş halde bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'in cinayetiyle ilgili cinayetten yaklaşık 1 yıl sonra her şeyi değiştirecek olan Hindistan merkezli adli bilişim firmasının raporu ortaya çktı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin cinayetine ilişkin kamera görüntüleri üzerinden hazırlanan Hindistan merkezli adli bilişim firmasının raporunda, çocuğun N.B.’ın evinin yakınında kaçırıldığı, A.G.’ın evine hiç ulaşmadığı tespiti yer aldı. Raporda, daha önce hazırlanan Ulusal Kriminal Büro (UKB) ve Alman uzman raporlarının ise hatalı olduğu belirtildi. Rapor, S.G.’ın avukatı Onur Akdağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek Yargıtay’a gönderildi.
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası S.G., annesi Y.G. ve ağabeyi E.G. ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları N.B. hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında S.G., E.G. ve Y.G.'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, N.B.'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba A.G.'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle N.B.’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin’i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.
S.G.’ın avukatı Onur Akdağ’ın başvurusu üzerine, Hindistan merkezli Brilliant Forensic Investigation (BFI) firması, Narin’ın ölümüne ilişkin dosyada yer alan Dara-2 Askeri Üssü ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. BFI uzmanları, ayrıca Almanya’dan Profesör Dirk Labudde ve Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek orijinal görüntüler üzerinde teknik analiz yaptı. 122 sayfalık detaylı raporda, kamera görüntülerinde tespit edilen gölgeler ve insan hareketleri incelendi.