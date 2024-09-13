Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Y., ağabeyi E. ve amcası F.G. ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.