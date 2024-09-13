Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama
Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden annesi Y., ağabeyi E. ve amcası F.G. ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin G.'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin G.'ın annesi Y. (44), ağabeyi E. (18), amcası F.G. (41), kuzenleri M.K. (23) ve B.G. (19), yengesi M.G. (46), halasının eşi M.K. ve tutuklu amcası S.G.'ın işçisi olduğu öğrenilen M.A. (40) tutuklandı.
Anne Y.G. ve ağabey E.G. "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca F.G. "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.