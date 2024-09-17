Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin G.'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin soruşturma makamlarınca aldığı bilgide, Narin kaybolduktan hemen sonra aile büyükleri tarafından toplanan bir mecliste, tüm aile bireylerine yalan söylemeleri ve arama çalışmalarını yanıltmaları yönünde talimat verildiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak N.B. kararı alındığı öne sürüldü.