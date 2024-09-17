Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası
Diyarbakır'da Narin cinayetine ilişkin soruşturma sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. Narin kaybolduktan sonra amca S.G.'nin aile meclisini topladığı, herkesin asılsız ihbarlarda bulunması için talimat verdiği iddia edildi. Ayrıca aile meclisinde katli zanlısı olarak N.B.'nin belirlendiği öne sürüldü.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin G.'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin soruşturma makamlarınca aldığı bilgide, Narin kaybolduktan hemen sonra aile büyükleri tarafından toplanan bir mecliste, tüm aile bireylerine yalan söylemeleri ve arama çalışmalarını yanıltmaları yönünde talimat verildiği belirlendi. Ayrıca son aile meclisinde katil zanlısı olarak N.B. kararı alındığı öne sürüldü.
Narin'in kaybolduğu gün, büyük amcası tarafından toplanan aile meclisinde, çocuktan yetişkine tüm aile bireylerine asılsız ve yalan ihbarlarda bulunmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi.
Hatta arama çalışmalarına aktif olarak katılan amca S.G. ve diğer kardeşlerine de bu çalışmaların yönlendirilmesi görevi verildiği ortaya çıktı.
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan ikinci aile toplantısında ise büyük amca, tüm aile bireyleri ve köy sakinlerinden sessiz kalmaları ve olayı örtbas etmeleri istendi.