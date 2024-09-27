Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin G.'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerinde sadece Nevzat B.'nin olmadığı, 2 kişinin daha olay yerinde bulundukları tespit edildi.
Diyarbakır’da kayıp ilanı verildikten 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında, bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin G.’ın cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. G. ailesinden çok sayıda isim tutuklu bulunuyor. Cinayete ilişkin henüz aydınlatılamayan detaylar bulunurken yeni gelişmeler yaşandı.
Sözcü’den Özgür Cebe’nin aktardığına göre, Narin’in cesedinin dere yatağında saklandığı saatlerde sadece itirafçı Nevzat B.’ın olay yerinde olmadığı, sinyal baz bilgileri kayıtlarına göre 2 kişinin daha olay yerinde oldukları tespit edildi.
Nevzat B.’nin olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelenmişti. Bu görüntülerde Nevzat B.'nin dere yatağına yakın bölgede kırmızı renkli aracının 50 dakika boyunca park halinde olduğu izlenen görüntülerden tespit edilmişti. Bu tespitin ardından dere yatağını ve köyün çevresindeki sulu arazileri gören askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü HD kamera kayıtları ikinci kez büyütülerek izlendi.
Yüksek çözünürlüğe sahip dev ekranda saniye saniye izlenen, dondurularak büyütülen görüntülerdeki detaylarda, bir ayrıntının daha ortaya çıktığı belirlendi. Olay yerinde sadece Nevzat B.’nin olmadığı, 2 kişinin daha cesedin gizlendiği sazlıkların olduğu bölgede görüldükleri tespit edildi.