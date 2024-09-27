Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş

Nevzat B.’nin olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelenmişti. Bu görüntülerde Nevzat B.'nin dere yatağına yakın bölgede kırmızı renkli aracının 50 dakika boyunca park halinde olduğu izlenen görüntülerden tespit edilmişti. Bu tespitin ardından dere yatağını ve köyün çevresindeki sulu arazileri gören askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü HD kamera kayıtları ikinci kez büyütülerek izlendi.