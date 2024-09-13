Narin'in mezarına ziyaretçi akını: Bırakılan eşyalar dikkatlerden kaçmadı

Kızı ve eşi ile Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Şehmus Meşe, ufacık kız için ne diyeceklerini bilemediklerini dile getirerek, “En ağır cezaların verilmesini istiyoruz. İnşallah bir daha bu tür olaylar olmaz. Hepimiz çocuk sahibiyiz. Bu kızdan ne istediler, bu kızın ne suçu var. Allah, hakkını bırakmasın, en ağır şekilde ceza almalarını istiyoruz” dedi.